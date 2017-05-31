​В Сургуте 1 июня фотовыставкой «Дети-ангелы» напомнят о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья

1 июня в Сургуте состоится открытие фотовыставки «Дети-ангелы», приуроченной к Международному дню защиты детей и посвященной детям с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами фотовыставки выступили сообщество «Особенные дети города Сургута» социальной сети «ВКонтакте» и городской Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник». Финансовую поддержку мероприятию оказала Нотариальная палата ХМАО-Югры.

Экспозиция фотовыставки развернется на втором этаже Сургутской филармонии. Торжественное открытие мероприятия состоится 1 июня в 18 часов.

На суд горожан будут представлены 40 фотографий, выполненных профессиональными фотохудожниками Сургута и Сургутского района. Главными героями этих работ стали дети с нарушениями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, зрения и речи, проходящие оздоровление в реабилитационном центре «Добрый волшебник»

На открытие фотовыставки «Дети-ангелы» будут приглашены герои фотографий – дети с родителями, а также фотографы, партнеры этого социального проекта.

Как отмечают организаторы, фотовыставка «Дети-ангелы» проводится, чтобы еще раз напомнить горожанам о проблемах, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья.