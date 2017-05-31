Сургутский художественный музей презентует новую выставку международного проекта «Кукляндия. Авторская кукла». В экспозиции будут представлены работы 25-ти художников-кукольников из Финляндии, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Сургута и Лянтора. Всего - 65 произведений искусства мастеров. О секретах и нюансах создания своих произведений посетителям выставки расскажет мастер-кукольник из Северной столицы Антонина Надточий. АРТ-встреча с мастером состоится в день открытия выставки, 1 июня.
Сургутский художественный музей презентует новую выставку международного проекта «Кукляндия. Авторская кукла»
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