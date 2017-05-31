​Сургутяне приняли участие в «Зеленом марафоне» Сбербанка // ФОТО

В Сургуте прошел «Зеленый марафон». Ежегодно спортивный праздник, организованный Сбербанком, объединяет людей по всей стране независимо от возраста и профессий. В забегах на разные дистанции приняли участие более 700 человек, крупные компании города представили на соревнования свои команды.

Открывал мероприятие управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов: «Такие проекты, как «Зеленый марафон» – добрая традиция для нашего региона. Это большой праздник спорта, здорового образа жизни. Я рад, что мы нашли позитивный отклик у горожан, наших партнеров, клиентов и администрации города. Такие мероприятия объединяют, развивают людей».

Глава муниципалитета Вадим Шувалов поблагодарил организаторов и участников спортивного семейного праздника: «Примечательно, что «Зеленый марафон» прошел в нашем городе в год экологии и здоровья, который был объявлен губернатором Югры Натальей Комаровой. Такого рода мероприятия позволяют сплотить людей, привить им любовь к бегу».

Участники соревнований преодолели три дистанции – 4,2 км, 21,1 км и 41,2 км. Для жителей и гостей города работали развлекательные и спортивные площадки, были проведены мастер-классы, прошли развлекательные забеги для малышей в возрасте до одного года, детей до 14 лет и девушек на каблуках.

Лучшее время на марафонской дистанции показал сургутянин Алексей Преображенский. Он преодолел расстояние 42,2 км за 2 часа 49 минут и 33 секунды. Лучший результат среди женщин у жительницы Сургута Светланы Соколовой: 3 часа 54 минуты 16 секунд. Полумарафон быстрее всех пробежали Владимир Кукузей из Ханты-Мансийска (1 час 23 мин. 17 сек.) и сургутянка Ольга Хренникова (1 ч.40 мин. 50 сек.). На дистанции 4,2 км первыми финишировали Георгий Рогочев и Юлия Бурка.

После церемонии награждения спортсмены и болельщики приняли участие в социальной акции Сбербанка по посадке газона на берегу реки Сайма. В будущем по проекту благоустройства на сургутской набережной появиться Амфитеатр, пешеходные и велосипедные дорожки.