​Юные сургутяне стали лидерами на региональном этапе Международного турнира футбольных школ

Сургутяне 2009 года рождения привезли домой золото II международного турнира Футбольной школы «Юниор», который проходил накануне в Екатеринбурге.

Всего в этапе участвовало 32 команды из восьми городов: это более 250 участников от шести до восьми лет. Игры проходили в трех возрастных категориях — соответственно, 2009-го, 2010-го и 2011-го годов рождения.

Сургут представляли 11 игроков: наш город отмечен первым местом в категории 2009 г.р. В тройку лучших с нами вошли также игроки из Нефтекамска и Ижевска. «Наиболее напряженные игры были с Нефтекамском и командой из Екатеринбурга, — прокомментировал президент городской федерации футбола Данил Кравчук. — Ребята были тоже неплохо подготовлены и показывали интересный, комбинационный футбол. Но первый гол решал исход матча, и команда из Сургута забила первой».

Собственно, настрой на победу существовал изначально, отмечает он: «Ехали только за победой — и добились своего. Сыграли, не пропустив ни одного гола».

Отметим, что региональные этапы турнира идут по всей стране: наряду с уральским этапом, уже завершились соревнования в зонах «Западная Сибирь» и «Повольжье-Юг», впереди состязания в Санкт-Петербурге и в Волжском. Все отборочные туры должны завершиться к осени: победители отправятся в Казань, чтобы встретиться друг с другом в финале турнира. Среди них будут и сургутяне, отмечает Данил Кравчук: «Будем готовится к Казани и настраивать ребят на победу,— поделился он планами с siapress.ru. — Едем в количестве 11-12 человек».

К слову, для поездки не помешает помощь партнеров в финансировании: сейчас городская федерация ищет тех, кто заинтересован в развитии молодежного футбола.

Справка: Организатором турнира выступает Футбольная школа «Юниор», которая работает на территории не только России, но и за ее пределами: сегодня филиалы открыты в 191 городе России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Армении, и даже Испании, Сингапура и Индонезии. В начале 2016 года филиал открылся и в Сургуте.