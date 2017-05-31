Сургутская ​Центральная библиотека отпразднует Пушкинский день

6 июня во всей России традиционно празднуется Пушкинский день. В Сургуте имя поэта носит Центральная городская библиотека, которая к дню его рождения подготовила специальную программу.

Ныне празднование будет приурочено еще к одной дате: ровно 200 лет исполняется в этом году первому выпуску Лицея, в котором, кстати, был и будущее Солнце русской поэзии.

«В планах — выставка «Друзья мои, прекрасен наш союз!», виртуальные туры в Музей — Лицей Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, скайп-встреча с его сотрудниками, мастер-классы, викторины, кукольные представления, игротека от «Знаем! Играем!» и кинопросмотры от «Галереи кино», — отмечают представители учреждения.

Тему Лицея продолжат в филд-трипе «Christ Church & Императорский Царскосельский Лицей»: два образовательных учреждения в названии известны своими выпускниками: в первом — Льюис Кэролл, во втором — Александр Пушкин. Поговорить о них можно будет на русском и на английском языке.

В это время на площади у библиотеки, рядом с памятником поэту пройдет традиционное уличное гулянье с выставками книг, играми и выступлениями детских коллективов Городского культурного центра. В 15:30 они сменятся торжественной частью с традиционным возложением цветов к памятнику Поэту, выступлениями приглашенных, чтением любимых пушкинских строк всеми желающими и, естественно, именинным тортом.

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Все мероприятия традиционно бесплатные — вход свободный