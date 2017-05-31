​Сургутнефтегаз даст на ремонт дорог в городе 60 миллионов рублей

К ремонту сургутских дорог снова подключится Сургутнефтегаз: градообразующее предприятие выделит 60 миллионов рублей на эти цели, причем это только первый этап его участия в работе. Как отметил глава город Вадим Шувалов, нефтяники вместе с дорожниками будут вести работы именно поэтапно: «В этом году мы договорились, что пойдем поэтапно, — сказал он. — Соглашение подписано, это мы закрепили документом. Юридическая сторона соблюдена, осталась практическая».

Напомним, что в этом году в Сургуте обновят около 170 тысяч квадратных метров дорог, на это будет почти полмиллиарда рублей из окружного и городского бюджетов. В администрации говорят о намерении существенно увеличить объемы капремонта и текущего ремонта дорог.