​Сургутский ДПСО «Югра» претендует на премию «Гражданская инициатива»

Сургутский добровольческий поисково-спасательный отряд «Югра» претендует на премию «Гражданская инициатива» в номинации «Протяни руку». Отряд уже несколько лет организует добровольцев для поиска пропавших людей и помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Кроме того, волонтеры принимают участие в профилактических акциях, цель которых сохранить жизнь и здоровье горожан.

«Убедительная просьба принять активное участие в голосовании, это очень поможет в развитии нашей деятельности. Данная премия открывает новые горизонты. Мы очень надеемся на вашу признательность», - обратился к жителям округа руководитель отряда Александр Турыгин.

Проголосовать за ДПСО «Югра» и узнать подробнее о его деятельности можно здесь.

Напомним, что основной целью конкурса «Гражданская инициатива» заявлен поиск героев нашего времени, новых лиц современного гражданского общества. Лучших из них будут чествовать 25 июня в Ханты-Мансийске в концертно-театральном зале «Классик». В церемонии примет участие губернатор Наталья Комарова.

Поданные на рассмотрение Премии заявки примут участие и в федеральном этапе конкурса, победители которого будут определены в Москве: им вручат статуэтки «Золотой росток» и по 250 тысяч рублей в качестве приза.

Премия «Гражданская инициатива» учреждена в 2013 году. Руководит проектом режиссер, Заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман.