​В Сургутском районе к концу года сдадут в эксплуатацию новый детсад

В селе Угут Сургутского района этим летом достроят, а ближе к концу года введут в эксплуатацию новый детский сад на 150 мест. Строительство образовательного учреждения ведется с 2014 года. Сейчас идет комплектация помещений мебелью, оборудованием, инвентарём. Застройщику осталось провести внеплощадочные инженерные сети. Данные работы начнутся после завершения отопительного сезона.

Об этом стало известно на совещении о ходе строительства социально значимых объектов, которое провел замгубернатора Югры Алексей Шипилов, сообщается на сайте правительства округа.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой заверил, что завершить все строительные работы планируется к 30 июня, а далее начнется процесс согласований и окончательного ввода в эксплуатацию. Ранее на объекте прошло три проверки, которые не вызвали серьезных нареканий. Заключительная проверка будет проведена по извещению об окончании строительства.