Поселок Барсово остался без главы

Ирина Куксгауз, глава поселка Барсово Сургутского района, сложила полномочия по собственному желанию. Напомним, у жителей данного поселка за время работы местной администрации под ее руководством был ряд претензий. Они касались как благоустройства территории, так и частого отсутствия Ирины Куксгауз на рабочем месте. Дошло до того, что собирались подписи с обращением к главе округа.

Как сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой, который, кстати, сам родом из поселка Барсово, занять пост главы уже пожелали шесть человек. «Недавно состоялись праймериз, причем явка барсовчан составила почти 20 процентов. Можно сказать, что несмотря на сжатые сроки, получилась остроконкурентная борьба, почти как на выборах. Жителям небезразлична судьба поселка, думаю, этого следовало ожидать», — заметил он.