В Сургуте уничтожили партию турецкого перца. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили продажу запрещенной продукции в двух торговых точках.

«В соответствии с действующим законодательством, сотрудники Управления приняли решение об незамедлительном снятии с реализации и изъятии продукции. В связи с невозможностью возврата, по заявлению собственников, продукция уничтожена механическим способом», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что ограничение к ввозу перца свежий из Турции действует с 17 марта 2016 года.

Отметим, что сотрудники регионального Россельхознадзора регулярно выявляют продажи запрещенных продуктов в торговых сетях. Например, в Тюмени на прошлой неделе уничтожено почти 700 килограммов польских яблок.