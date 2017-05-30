​В Сургуте ограничат продажу алкоголя во время выпускных

В Сургуте ограничат продажу алкоголя и пива во время проведения торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера». С соответствующей просьбой к предпринимателям выступило городское управление экономики и стратегического планирования.

В обращение отмечается, что продажу спиртосодержащей продукции в местах проведения праздников и на близлежащих к ним территориях необходимо ограничить для обеспечения безопасности и избежания нарушения законодательства, регулирующего производство и оборот алкоголя.