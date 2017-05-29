​В Сургуте старший помощник прокурора проведет личный прием граждан

Во вторник, 30 мая, старший помощник прокурора Сургута Татьяна Павлюченко проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, касающихся соблюдения и защиты прав несовершеннолетних, находящихся в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социального обслуживания.

Как сообщается на сайте администрации города, прием начнется в 14.00 и будет проходить по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, д. 22, зал заседаний.