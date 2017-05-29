​Тюменская энергосбытовая компания вручила награды конкурса «Золотая опора» лучшим потребителям электрической энергии Сургутского района

В Администрации Сургутского района глава Андрей Трубецкой и заместитель генерального директора по производственным вопросам АО «ТЭК» Владимир Корабельников в торжественной обстановке вручили награды ежегодного регионального конкурса «Золотая опора».

Выбор победителей конкурса проходил по результатам работы организаций за прошедший календарный год. При этом учитывался уровень платёжной дисциплины и активность предприятий в области внедрения энергосберегающих технологий. Так, в номинации «Лучший потребитель электрической энергии – 2016» среди организаций района заслуженную награду получил Сургутский филиал ООО «Газпромтранс», а диплом в номинации «Электричество – без расточительства» – ДНТ «Фёдоровское». Кроме того, в этом году энергетики учредили новую номинацию «Инновационный партнёр», награду в которой получило Сургутское отделение ПАО «МегаФон». Данная организация, помимо добросовестного исполнения договорных обязательств, также активно использует в своей деятельности сервисы удалённой работы с поставщиком электрической энергии, такие как «Электронный документооборот» и «Личный кабинет клиента» для юридических лиц.

Конкурс «Золотая опора» уже 13 лет проводится Тюменской энергосбытовой компанией на территории трёх субъектов Российской Федерации: в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Тюменской области. Цель конкурса – актуализировать вопросы своевременной оплаты электроэнергии организациями, повысить их интерес к проблеме оптимизации использования энергоресурсов и повышения энергоэффективности, а также публично поощрить тех, кто добросовестно исполняет свои обязательства перед энергетиками и является опорой экономической стабильности города и района.

В этом году энергетики отметили наградами конкурса 48 предприятий из 18 муниципальных образований Тюменского региона. В число победителей вошли коммерческие организации, бюджетные учреждения, индивидуальные предприниматели, медицинские организации и предприятия сельского хозяйства. Чествование победителей в Сургуте стало финальным в череде церемоний награждения этого года.

Стоит отметить, что местные власти и в частности главы муниципалитетов проявили большое внимание к региональному конкурсу и лично вручали награды победителям «Золотой опоры». «Активное участие властей в проведении церемоний награждения говорит о значимости мероприятия, о выстроенных доверительных и устойчивых взаимоотношениях между региональными администрациями, поставщиками электроэнергии и потребителями, – отмечает Владимир Корабельников. – Награды конкурса «Золотая опора» – это вручение своеобразного «сертификата качества», знак благодарности, уважения и признательности нашим потребителям за взаимовыгодное сотрудничество, надёжные партнёрские и деловые отношения. И, конечно, хочется верить, что те организации, которые в прошлом году имели долги по оплате электроэнергии, смогут поднять свою платёжную дисциплину на достойный уровень, и, как знать, быть может в следующем году именно их представители получат эту престижную награду».

Справка: Ежегодный региональный конкурс «Золотая опора» на территории Тюменского региона организует и проводит АО «Тюменская энергосбытовая компания». За 13 лет наградами конкурса отмечены более 400 потребителей электроэнергии – юридических лиц.