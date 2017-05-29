​Сургутянин Иван Цивка, пострадавший в Турции, вернулся домой

Сургутский спасатель Иван Цивка, который серьезно пострадал на отдыхе в Турции, вернулся домой. Накануне днем в аэропорту Сургута мужчину встречали друзья и специалисты медицины катастроф. В ближайшие дни уже на родине он пройдет обследование и получит рекомендации по лечению от местных специалистов.

Иван Цивка был доставлен в в госпиталь Анталии 16 мая. Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в головной мозг, отек головного мозга». Почти две недели состояние молодого человека вызывало опасение врачей. 27 мая, после проведения МРТ, доктора разрешили ему вернутся домой.

Отметим, что в группе помощи Ивану был объявлен сбор средств на лечение и перелет. Однако уже через три дня счет закрыли, потому что необходимую сумму удалось собрать.