​Формирование Молодежной палаты Сургутской думы продолжается

Два дня – 27 и 29 мая – в городской Думе проходили заседания организационного комитета по формированию Молодежной палаты. Необходимость ее создания связана с тем, что Сургут являлся и является городом, где жители до 35 лет составляют самую многочисленную группу населения. А потому их мнение очень важно при обсуждении и принятии многих решений. Молодежные палаты уже работают при Думах ХМАО – Югры, Нижневартовской и др.

Депутаты сургутской Думы, работники аппарата представительного органа власти и администрации города провели собеседование

с 40 претендентами из молодежных объединений, градообразующих предприятий, общественных организаций и политических партий в будущий парламент.

В портфолио участников – проведение различных мероприятий: спортивных и образовательных мероприятий, благотворительных акций, избирательных кампаний. В своеобразных праймериз участвовали как уже состоявшиеся в жизни и в профессиональной сфере, так и те, кто находится еще в самом начале этого пути. Однако всех претендентов объединяет активная гражданская позиция и желание заниматься вопросами молодежной политики на городском уровне.

О том, кто пройдет в будущий консультативный орган при Думе города Сургута, станет известно на заседании организационного комитета 1 июня.