В Сургуте продолжается сбор помощи погорельцам из поселка Кедровый-2, дом которых сгорел 18 мая. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на личной странице в соцсети.

«Сегодня пострадавшим очень нужна адресная помощь - ведь у них не осталось ничего. Помимо одежды, например, необходима посуда, кипятильники, бытовые предметы и т.д. По этому телефону вы можете уточнить самые острые потребности наших пострадавших земляков: 21-37-06; 8-912-411-3817 (Наталья Михайловна)», - написал градоначальник. Он также поблагодарил тех, кто уже оказал помощь пострадавшим.

Напомним, для сбора помощи жителям сгоревшего дома открыт благотворительный счет.

В жилом двухэтажном доме проживало 19 семей – это 44 человека. Большинство жителей сгоревшего дома сейчас находятся у родственников или знакомых. Семьям, обратившимся за помощью, предоставлено временное жилье.

Однако, судя во всему, погорельцы не считают предоставляемую помощь достаточной. Об этом говорит обращение одной из пострадавших на прямую линию губернатора округа Натальи Комаровой. «Нам, собственникам, предлагают жилье в аренду, то есть – квартплата, плюс аренда. Пожалуйста, помогите нам разобраться в этой сложной жизненной ситуации. Среди нас, жильцов, есть инвалиды, пенсионеры, ветераны труда», - попросила главу региона Юлия, квартира которой сгорела. Губернатор в ответ отметила, что потребует доклада от руководителя муниципалитета по решению данного вопроса.