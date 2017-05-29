​В сургутском аэропорту у пассажиров изъяли и уничтожили почти 150 кг подкарантинной продукции

У пассажиров сургутского аэропорта сотрудники регионального управления Россельхознадзора в мае этого года изъяли и уничтожили 146 кг подкарантинной продукции растительного происхождения: фрукты, орехи, сухофрукты, зеленные культуры. В ведомстве отмечают, что в международном секторе ОАО «Аэропорт Сургут» фитосанитарный контроль ведется круглосуточно. С начала текущего месяца сотрудниками управления были досмотрены 30 международных рейсов.

«Вся продукция была изъята с письменного заявления собственников и уничтожена путем сжигания в специальной печи аэропорта, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Всего составлено 27 дел административных правонарушений, основными видами которых являются: перевозка подкарантинной продукции без сопровождения фитосанитарных сертификатов, а также ввоз подкарантинной продукции из стран, попавших под временное ограничение на ввоз продукции растительного происхождения».