​Очередной «Арт-пикник» пройдет в Сургуте 24 июня

Третий по счету «Арт-пикник» пройдет в Сургуте, сообщают организаторы — арт-группа «Прорубь». На сей раз действо переместится на площадку скейтпарка на Чёрном мысу (ул. Декабристов 1а, с обратной стороны торгового центра «Витьба»).

Известны хэдлайнеры: в этом году ими станут сургутская джазовая певица Алена Поль и музыкальный проект из Екатеринбурга «Kireill», который сочетает электронику, живую музыку и, естественно, вокал.

Прочие подробности будут раскрываться постепенно: для этого будущим зрителям предлагают вступать в группу «ВКонтакте»: Арт-пикник 2017.

Причем есть возможность стать не только зрителем, но и участником пикника: «Если вы хотите принять участие в мероприятии: выступить, организовать свою площадку, провести мастер-класс или стать участником handmade-ярмарки — пишите нам», — обращаются организаторы: контактные данные можно обнаружить в группе мероприятия.