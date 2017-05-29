​Больше всего деревьев в Югре высадили в Сургутском районе

Сургутский район стал лидером по количеству высаженных деревьев, передает департамент общественных и внешних связей Югры. Таковы итоги экологической акции «Всероссийский день посадки леса».
В этом году мероприятие проводилось 20 мя из-за климатических условий.
Лидирующее положение Сургутского района обеспечило Ульт-Ягунское участковое лесничество, где на площади два гектара специалисты лесничества, лесхоза, авиабазы, чиновники администрации Сургутского района, Природнадзора Югры, работники нефтяных компаний и предприятий района высадили восемь тысяч совсем юных сосен.
Библиотека в век цифровых технологий. Директор ЦБС Сургута Надежда Жукова // ONLINE 31 мая в 15:00