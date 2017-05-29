​Вопросы развития бизнеса обсудили в Сургуте

В Сургуте прошел координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, передает департамент общественных и внешних связей округа: на нем предприниматели и чиновники обсудили вопросы по разным темам, в том числе по способам и механизмам поддержки малых инновационных предприятий.

«Осознавая всю важность развития сектора малого и среднего бизнеса, мы предпринимаем различные меры по поддержке и созданию условий для развития бизнеса в городе во взаимодействии с предпринимательским сообществом, — отметила заместитель главы города Анна Шерстнева, обратившись к собравшимся. — Желаю вам успешной реализации предпринимательских идей и проектов, надежных деловых партнеров, процветания бизнеса на благо и развитие нашего города!»