​Аллея предпринимателей появилась в Сургуте

В сургутском Сквере газовиков появилась Аллея предпринимателей, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации города. Высаживать деревья 27 мая в рамках акции «Чистый город» вышли как бизнесмены, так и чиновники.

Действо было приурочено к Дню российского предпринимателя: его отпраздновали посадкой 65 саженцев яблонь и сирени. Акцию решено проводить ежегодно.