​Литературное объединение «Северный огонек» празднует 50-летие

Полувековой юбилей отмечает литературное объединение «Северный огонек», являющееся «кузницей кадров» для югорской словесности.
Как передает департамент общественных и внешних связей округа, годы работы старейшего литературного объединения дали округу целую плеяду литераторов, среди которых Николай Шамсутдинов, Петр Суханов, Никон Сочихин, Сергей Сметанин, Валерий Латынин, издано более сорока книг.
Юбилей будут праздновать программой мероприятий, среди которых творческие встречи членов литературного объединения «Северный огонёк» с читателями Сургута, творческая встреча с председателем Тюменской региональной организации Союза российских писателей, Заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Николаем Шамсутдиновым, а также окружное расширенное заседание писательских объединений ХМАО-Югры, круглый стол «Югорская литература сегодня: пути и перспективы» и литературно-музыкальныы вечер «Голоса «Северного огонька».
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30