​Акция «Чистый лес — территория без огня!» прошла в Югре

Во всех муниципальных образованиях Югры на неделе с 23 по 29 мая проходил второй этап межведомственной акции «Чистый лес — территория без огня», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. В рамках его проходила очистка городских лесов, лесопарковой зоны от мусора, сухостоя и отходов, которая, как отмечают организаторы, позволяет достичь сразу двух важных целей – позаботиться об экологии своего города и подготовить населенный пункт к пожароопасному периоду.

В Сургуте, например, работали в городском парке «Кедровый Лог»: сотрубники МЧС и пожарные-дружинники из шестой школы раздавали гуляющим буклеты о правилах пожарной безопасности в лесу. «Мероприятие, основная цель которого — забота об экологии и пожарной безопасности, несет в себе гораздо больше пользы, — прокомментировал заместитель Главного инспектора города Сургута по пожарному надзору Александр Стрелов. — Это еще и эстетичный вид города, и пример для подражания горожанам и, в конце концов, воспитание духа коллективной поддержки и товарищества у самих юных участников акции».

В Нягани же сотрудники центра социальной помощи населению «Родник», пожарно-спасательного гарнизона и студенты местного профессионального колледжа вышли в городские леса с уборочным инвентарем — в результате лесной массив Восточного микрорайона города преобразился. «Всего час потратили, чтобы убрать мусор, — отметил начальник Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Речкалов. — Один час, а результат — красота, чистота и безопасность для всего района. Надеюсь, заметив порядок, люди будут меньше мусорить, а кто-то, возможно, изъявит желание и поучаствовать в акции».