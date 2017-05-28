​Зоологический музей при СурГУ рассказал о своей коллекции

В коллекции Зоологического музея имени Евгения Кулака при Сургутском государственном университете хранится более 70 тысяч экземпляров позвоночных и беспозвоночных животных.

Музей, который хранит множество коллекций, отражающих большую часть многообразия животного мира округа, назван в честь сотрудника кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Евгения Кулака, который трагически погиб. Более 20 лет назад работники СурГУ начали работу по накоплению уникальных экспонатов — принимали их в дар, приобретали у коллекционеров, находили в экспедициях.

«Деятельность музея связана с учебными, научными и просветительскими задачами, — комментирует кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников. — Через зоомузей преподаватели и студенты популяризируют знания о животных округа, прививают и воспитывают бережное отношение к этому хрупкому и уязвимому миру. Здесь представлена большая часть млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, лучеперых рыб, присутствуют даже экзотические экспонаты, в основном беспозвоночных животных».