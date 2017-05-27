​Сургутский район признан лучшим муниципальным образованием Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

Лучше всего окружающую среду в Югре охраняют в Сургутском районе: как передает окружной департамент общественных и внешних связей, муниципалитет победил в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование автономного округа, в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в 2016 году. Итоги подвели 17 мая в Ханты-Мансийске.

Среди городов лидером стал Югорск.

Представители победивших муниципалитетов получат дипломы и наградные статуэтки победителям конкурса на торжественной церемонии закрытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».