​Сургутский район признан лучшим муниципальным образованием Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

Лучше всего окружающую среду в Югре охраняют в Сургутском районе: как передает окружной департамент общественных и внешних связей, муниципалитет победил в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование автономного округа, в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» в 2016 году. Итоги подвели 17 мая в Ханты-Мансийске.
Среди городов лидером стал Югорск.
Представители победивших муниципалитетов получат дипломы и наградные статуэтки победителям конкурса на торжественной церемонии закрытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30