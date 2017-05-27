​Сургутяне примут участие во всероссийском конкурсе «Семья и город — растем вместе»

Жители Сургута будут участвовать во всероссийском конкурсе «Семья и город — растем вместе», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Нынешний конкурс — уже восьмой. Его организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. При этом организаторы отмечают, что сегодня конкурс — самый многочисленный: за право называться лучшими будут биться 293 города и сельских поселения.

В рамках конкурса участники будут выполнять три задания. Среди них, например, «Семейный горсовет», где следует представить информационный ресурс для внесения инициатив жителей в стратегию развития города или села. В задании «Городской сюжет» участники должны преждставить видеопрезентации мероприятий, организованных в рамках конкурса. А в третьем испытании — «Семейное подспорье» необходимо создание и размещение на информационных ресурсах списка товаров или услуг, в которых нуждаются семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Победителей определят в конце года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сургут будет участвовать в конкурсе впервые, однако, по словам начальника управления по опеке и попечительству администрации города Екатерины Собко, горжанам явно есть что показать.