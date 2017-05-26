​Сургутские дачники, дома которых «сносит» Газпром, вышли на митинг // ФОТО

Днем в пятницу, 26 мая, в Сургуте состоялся митинг дачников, дома которых требует снести Газпром. На площади перед Сургутским государственным университетом, по официальным данным, собрались 80 человек. Проведение акции, к слову, согласовано с городской администрацией.

Противостояния дачников и газовиков длится уже несколько лет. Люди требуют привести пролегающий в зоне минимальных расстояний магистральный газопровод в нормативное состояние, предприятие же настаивает на сносе строений, расположенных в этой зоне.

Митингующие рассчитывают привлечь внимание к своей проблеме городские власти и рассчитывают, что в процессе ее решения не понесут материального ущерба.

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