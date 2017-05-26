​Ради детей 1 июня перекроют «Сургутский Арбат»

Территорию «Сургутского Арбата» — улицы Магистральной от перекрестка с улицей Григория Кукуевицкого до перекрестка с проспектом Ленина — перекроют 1 июня с 8:00 до 15:00. Как сообщает департамент городского хозяйства, это связано с проведением на этой территории празднования Дня защиты детей.

Напомним, что ранее этот отрезок улицы предполагалось сделать т.н. Сругутским Арбатом — пешеходной зоной с развлечениями и уличной торговлей. Однако, судя по всему, идея «не пошла» — к наступлению лета-2017 все разговоры об Арбате полностью прекратились.