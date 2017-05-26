​Сургутский врач установил новый рекорд по дополнительной пенсии — больше 57 тысяч рублей

Глава отделения Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Сафронов, благодаря участию в окружной программе «Две пенсии для бюджетников», поставил новый рекорд дополнительной пенсии. В дополнение к основной пенсии он будет получать ежемесячно 57 345 рублей.

В пресс-службе Ханты-Мансийского НПФ рассказали, что доктор, проработавший в сургутском здравоохранении 40 лет, девять лет назад узнал о югорской пенсионной программе. Заключив договор с Ханты-Мансийским НПФ, он стал ежемесячно перечислять на свой пенсионный счет часть зарплаты (не более 10%). Из окружного бюджета на этот счет добавлялась такая же сумма. А Ханты-Мансийский НПФ начислял инвестиционный доход.

В результате, к моменту выхода на пенсию у Владимира Сафронова на счету сформировалась сумма, которую он решил получать в течение трех лет. Врач намерен продолжать профессиональную деятельность, его главное увлечение в свободное от работы время – лес и рыбалка.

«Право на формирование дополнительной пенсии имеют все работники бюджетных учреждений Югры, имеющие стаж в таких учреждениях не менее 5 лет, - напомнили в НПФ. - Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» принят в 2004 году. За это время своим правом на дополнительную пенсию воспользовались более 30 тысяч югорчан, еще более 2 тысяч уже, как Владимир Сафронов, получают дополнительную окружную пенсию. Среди крупных назначений можно отметить дополнительную ежемесячную пенсию заведующей детского сада из Ханты-Мансийского района – 26 257 рублей, преподавателя музыкальной школы из Советского -21 191 рублей, врача из Когалыма – 33 380 рублей и врача из Ханты-Мансийска – 56 375 рублей».