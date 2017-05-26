​В Сургутском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок // ФОТО

В четверг, 25 мая, 07.50 на 233 км автодороги «г. Сургут – г. Когалым» Сургутского района произошла автоавария, в которой пострадали два человека. 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, двигаясь со стороны Сургута в направлении Ноябрьска, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля ГАЗ и врезался в него.

«В результате ДТП два пассажира ВАЗа, женщина 1969 и девочка 2011 годов рождения, получили травмы», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.