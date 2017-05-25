​Главным архитектором и директором строительного департамента Сургута назначен Алексей Усов

На должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута – главного архитектора переведен Алексей Усов, сообщается на официальном портале муниципалитета. К исполнению своих новых обязанностей чиновник приступит с 26 мая. Усов уже 13 лет работает в администрации города, ранее он занимал должность заместителя директора данного структурного подразделения, а еще раньше и возглавлял его (в конце 2012 года его сменил на этом посту Алексей Фокеев).

Также Усов временно работал в должности заместителя главы администрации.

Прежний руководитель департамента Алексей Фокеев покинул должность в середине мая. Как ранее рассказывали siapress.ru собственные источники, разговоры о его скорой отставке велись в кулуарах администрации уже довольно давно. По слухам, у главного архитектора не сложились отношения и с так называемой «новой командой» — недовольство им копилось в течение долгого времени.