​Сургутянин Роман Калашников 29 мая представит в суде заключение психиатра о наркозависимости

Сургутянин Роман Калашников, находящийся в тюрьме на Бали, рассказал о том, как продвигается судебный процесс. На своей странице «ВКонтакте» он отметил, что, по его мнению, адвокат начал работать на результат. Так, на прошедшем заседании суда доктор тюрьмы «Керобокан», где содержится россиянин, представил медицинский отчет о его наркозависимости. Вопрос принципиальный, поскольку в случае, если зависимость будет доказана, суд должен будет учесть, что дурман, с которым молодой человек был задержан в аэропорту Нурах Рай в декабре, не предназначался для продажи, следовательно, о распространении наркотиков речи не должно вестись. Напомним, что при задержании при парне нашли около трех килограммов наркотиков, спрятанные в 27 упаковках с зубной пастой.

Теперь дело за еще одним специалистом: заключение о зависимости должен представить психиатр. Он примет участие в следующем заседании, которое назначено на 29 мая.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, друзья и родные, за постоянную поддержку и за вашу любовь, которую я ощущаю физически, — написал сургутянин. — Я очень это ценю и понимаю, что без вас я бы не справился. Очень вас люблю и скучаю».

Напомним, что за контрабанду наркотиков молодому человеку грозила смертная казнь, однако теперь, по его словам, вероятно, наказание может быть смягчено до десяти или более лет тюремного заключения.