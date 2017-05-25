​Вадим Шувалов: Денег нет, но и от льгот не откажемся

Вопрос отмены льгот для многодетных семей на оплату детских садов наконец прокомментировал сургутский градоначальник. На своей странице «ВКонтакте» Вадим Шувалов объяснил, что сейчас денег в бюджете немного, однако это не повод отказывать в льготам тем, кто в них нуждается.

«Такое бывает — за цифрами чиновники не всегда видят конкретные семьи и жизни, — посетовал он. — Бюджет города ограничен, и приходится неоднократно его перекраивать, чтобы найти деньги и на реконструкцию зданий образовательных учреждений, и на улучшение условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и на многие другие, необходимые всем вещи. Но подобные решения не должны приниматься в ущерб социально незащищенных групп. Вопрос будет проработан».

«Льготы для многодетных и семей ветеранов боевых действий останутся без изменений», — отдельно подчеркнул глава города.

Напомним, что об отмене льгот «НГ» сообщал в апреле этого года со ссылкой на департамент образования: с 1 июля этого года плата за содержание в образовательных учреждениях будет взиматься в полном объеме за детей из многодетных семей и детей участников боевых действий. Из 5425 детей-льготников, таким образом, львиная доля — 4977 человек — должна была быть лишена льгот.