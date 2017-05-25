​«Порт» заменил «Табу» на детские рисунки

Вместо «Табу» — «Счастливый художник»: в сургутском культурном центре «Порт», открывшемся после разбирательства по поводу скандальной экспозиции, сегодня представляют выставку детского рисунка. Она, заменяя предыдущий проект, будет представлена до 5 июля: все это время здесь можно будет увидеть работы учеников и преподавателей школы творчества.

«Самое важное в жизни — это состояние. И коллектив школы «Счастливый художник» особым образом вдохновляет и детей, и подростков на создание картин, выражающих чувства, — прокомментировали представители учреждения. — Все педагоги — художники. Они проживают состояния вместе с детьми, вместе с ними пишут. А еще коллектив всегда в поиске новых идей и подходов к заданиям».

Работы выполнены в разных техниках. Выставка не имеет возрастных цензов — можно приходить с детьми, «Порт» открыт каждый день, кроме понедельника.