​Китайская нефтесервисная компания к концу года откроет завод в Сургуте

К концу 2017 года китайская нефтесервисная компания Hilong group откроет завод в Сургуте. Объем инвестиций составит 600 млн рублей. Кроме того, в ближайшее время компания планирует строительство завода в Нижневартовске.

Об этом на дискуссионной площадке в рамках Недели инноваций в Тюмени рассказал маркет-менеджер компании Юрий Гиленюк, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Группа компаний «Hilong» - крупный международный холдинг, занимается производством высокотехнологичного нефтегазового оборудования и оказания комплексных услуг предприятиям нефтегазовой отрасли.