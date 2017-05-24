​В воскресенье в Сургуте перекроют улицу Университетскую

В воскресенье, 28 мая, в Сургуте в рамках ежегодного Окружного легкоатлетического марафона пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка. Для проведения мероприятия с 09.00 до 16.00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Университетской на участке от проспекта Ленина до проспекта Пролетарский по одной стороне движения от проспекта Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 26 – при движении от остановочного пункта «Техноцентр» по ул. Энгельса, пр-т Ленина (остановочный пункт «Газпром»), ул. 30 лет Победы, ул. И. Захарова в обратном направлении движение по утверждённой схеме;

- № 30 – при движении от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по ул. Сибирской, ул. Университетская, пр-т Ленина (остановочный пункт «Газпром»), ул. 30 лет Победы – далее по маршруту;

- № 33 – при движении от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» по ул. Майской, бульвару Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская – далее по маршруту, в обратном направлении движение по утверждённой схеме.

Горожан просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на городском общественном транспорте.