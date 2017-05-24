Жителя Сургутского района накажут за убийство медведя // ФОТО

29-летнего жителя Сургутского района ждет наказание за незаконную добычу медведя. «Полицейские установили, что мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, с помощью огнестрельного гладкоствольного ружья убил медведя с целью получения мяса и шкуры животного», - сообщили в пресс-службе районной полиции.
Сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам государства, составила 90 тысяч рублей.
Фото: 86.мвд.рф
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
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