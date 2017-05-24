​В Сургутском районе затонула баржа, груженая сваями

В Сургутском районе на реке Юганская Обь затонула баржа с грузом железобетонных свай. Инцидент произошел около 15.30 19 мая. Сегодня пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщила о начале доследственной проверки.

«Установлено, что баржа «НГСП-313» водоизмещением 600 тонн перевозила груз – сваи железобетонные для электрических опор общей массой около 300 тонн. Затопление произошло во время стоянки при плохих погодных условиях. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет», - уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе суммы причиненного затоплением ущерба. По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение.