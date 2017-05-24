​Сургутян призовут осветить дорогу домой

Флэшмоб «Освети дорогу домой» пройдет в четверг в 10 вечера на площади перед театром СурГУ.

Его приурочат ко Дню пропавших детей. Все желающие могут прийти и зажечь свечи, выложив их в одно большое слово «ЖДЕМ». Тем же, кто не сможет прийти в это время на площадь СурГУ, но хочет быть причастным к данной акции, предлагают зажечь свечи, сфотографировать, а потом прислать фото на стену сообщества в соцсеть.