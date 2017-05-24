​24-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за экстремистские посты во «ВКонтакте»

24-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела из-за публикаций в социальной сети. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Молодой человек несколько лет, с 2009-го по 2016 год, размещал на своей личной странице во «ВКонтакте» фотографии и видеоролики, «направленные на возбуждение вражды, а также унижение достоинства группы лиц по национальному признаку».

«Вышеуказанные действия были совершены публично, так как размещенные им материалы просматривали и обсуждали пользователи социальной сети», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия,собираются доказательства вины. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет проведена лингвистическая экспертиза.