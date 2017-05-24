​Матч в Ледовом дворце Сургута проведут донецкие хоккеисты

Хоккеисты из Донецка примут участие в турнире, посвященном 70-летию российского хоккея: в Сургуте соревнования пройдут в Ледовом дворце с 25 по 27 мая, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В город приедут игроки, которые родились в 2003-2004 годах, они будут сражаться за звание лучших с двумя местными командами, представляющими Сургут и район.

Приезд представителей Донбасса стал возможным благодаря сотрудничеству между федерацией хоккея автономного округа и общественной организацией из ДНР. Он станет ответом на приезд югорчан в Донецк: в марте наши хоккеисты ездили в Донбасс с рабочими визитом, там и было оговорено участие ребят в турнире.