​Начальник СУ СКР по Югре Анвар Ахмедзянов проведет личный прием граждан в Сургуте

В пятницу, 26 мая, с 11.00 до 12.00 руководитель следственного управления Анвар Ахмедзянов проведет прием граждан в Сургуте в помещение городского следственного отдела, расположенного по адресу: ул. Островского, д. 47 каб. 103.

«Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия или бездействие и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации», - сообщается на официальном портале окружного ведомства.

Чтобы попасть на прием к руководителю следственного управления, необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность. Также горожан информируют, что для организации надлежащего приема граждан во время приема будет производиться аудио- и (или) видеофиксация процесса приема.

По вопросам приема граждан обращаться по телефонам в следственном отделе: 8(3462) 35-37-05, в аппарате следственного управления:(3467) 32-82-15, 32-82-00.