​На ремонт образовательных учреждений в Сургуте потратят более 200 миллионов

В этом году в Сургуте на ремонт зданий образовательных учреждений планируется потратить более 194,6 млн рублей, и это большая часть всех бюджетных ассигнований, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО со ссылкой на директора департамента образования Сургута Татьяну Османкину.

Так, капремонту подвергнутся детский сад №76 «Капелька» и средняя школа №13. В детских садах №3, и № 63, а также в 46-й школе отремонтируют кровлю. 12-я школа получит обновленный фасад, в лицее №1 и школах №6 и №32 откроют дополнительные учебные классы. Большинство этих работ выполнят к 1 сентября.

В 13-й школе, однако, 1 сентября капремонт только стартует: а учащихся распределят по другим учебным учреждениям, причем распределение было завершено еще в апреле. «До окончания ремонта дети будут обучаться в четырех школах: №№ 4, 19, 45 и 31, — сказала Татьяна Османкина во время традиционной «Прямой телефонной линии» с горожанами. — На сегодняшний день во всех четырех образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для осуществления учебного процесса в особых условиях, родители обучающихся проинформированы о том, в какие школы пойдут их дети в новом учебном году».