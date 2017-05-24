​На самую опасную автотрассу Сургутского района вышли полицейские и школьники с плакатами

В Сургутском районе с начала этого года произошло 25 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек погибли и 60 получили травмы. Самой аварийной признана трасса «Сургут — Нижневартовск». Чтобы призвать водителей серьезнее относится к своей жизни, на 32 километре автодороги провели профилактическую акцию «Безопасная трасса».

На трассу с плакатами, баннерами, транспарантами и дорожными знаками вышли инспекторы ГИБДД и учащиеся Федоровской школы №5, призывая водителей неукоснительно соблюдать правила безопасности.

«Такой призыв не остался без внимания. Проезжавшие мимо водители сигналили и одобрительно улыбались. Затем ребята и сотрудники полиции вместе распространили памятки и листовки по безопасной перевозке детей в транспорте, а также вручали водителям хэштеги #ВодительДвигайсянавстречубезопасности, #СбавьскоростьСохранижизнь», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения, а также режим сна и отдыха, особенно при движении по загородным дорогам.