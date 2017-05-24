​Выставку «Табу» в «Порту» демонтируют

Скандальная выставка «Табу» в сургутском культурном центре «Порт» просуществовала всего два дня — сегодня экспозицию демонтируют, о чем сообщается на странице учреждения «ВКонтакте». Напомним, что мероприятие вызвало возмущенную реакцию части горожан (многие из которых, впрочем, не побывали на открытии в рамках «Ночи в музее» 20 мая), за которой последовало сообщение от администрации города, что выставка не была согласованна с комитетом культуры и туризма.

«По представленному в Администрацию города и утверждённому анонсу в КЦ «Порт» до 21 мая должна была проходить персональная выставка Ю.Семенкова «Windows», а 20 мая — выступление независимого молодежного театра «Пацаны» с постановкой «Другой человек», — объяснили чиновники. «Порт в понедельник был закрыт на выходной, во вторник в нем проводилось разбирательство, сегодня — демонтаж выставки. С завтрашнего дня сюда вернется выставка Windows Юрия Семенкова.