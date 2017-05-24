​Сургутянин Роман Калашников ожидает приговора в тюрьме на Бали

Угроза смертной казни за провоз наркотиков на остров Бали над сургутянином Романом Калашниковым, похоже, миновала: как он сам написал на своей странице «ВКонтакте», сейчас он находится в местной тюрьме «Керобокан» и ожидает приговора — не менее десяти лет заключения.

«Я нахожусь в тюрьме «Керобокан», на острове Бали, — пишет горожанин. — Жду приговора, решения суда. Меня обвиняют в контрабанде марихуаны. Рассказывать много, но в двух словах: я виноват лишь в своей глупости и доверии людям. Приговор — не менее десяти лет лишения свободы».

Роман поблагодарил всех тех, кто поддерживал его — как морально, так и материально, и отметил, что не опускает руки и учтет жизненный урок.

Напомним, о деле сургутянина стало известно в апреле, хотя он был задержан еще в декабре при досмотре в аэропорту Нурах Рай в Бали: при нем нашли около трех килограммов наркотиков, спрятанные в 27 упаковках с зубной пастой. За это ему грозила смертная казнь: в соцсетях начали собирать деньги на дорогого адвоката, который способен посодействовать на замену приговора. О том, сколько было собрано, не сообщается. Однако известно, что Калашников, в случае, если деньги окажутся бесполезны, пообещал передать их на благотворительность.