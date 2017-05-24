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​Сургутянин Роман Калашников ожидает приговора в тюрьме на Бали

Это не менее десяти лет лишения свободы

Фото Романа Калашникова
Фото Романа Калашникова

Угроза смертной казни за провоз наркотиков на остров Бали над сургутянином Романом Калашниковым, похоже, миновала: как он сам написал на своей странице «ВКонтакте», сейчас он находится в местной тюрьме «Керобокан» и ожидает приговора — не менее десяти лет заключения.

«Я нахожусь в тюрьме «Керобокан», на острове Бали, пишет горожанин. — Жду приговора, решения суда. Меня обвиняют в контрабанде марихуаны. Рассказывать много, но в двух словах: я виноват лишь в своей глупости и доверии людям. Приговор — не менее десяти лет лишения свободы».

Роман поблагодарил всех тех, кто поддерживал его — как морально, так и материально, и отметил, что не опускает руки и учтет жизненный урок.

Напомним, о деле сургутянина стало известно в апреле, хотя он был задержан еще в декабре при досмотре в аэропорту Нурах Рай в Бали: при нем нашли около трех килограммов наркотиков, спрятанные в 27 упаковках с зубной пастой. За это ему грозила смертная казнь: в соцсетях начали собирать деньги на дорогого адвоката, который способен посодействовать на замену приговора. О том, сколько было собрано, не сообщается. Однако известно, что Калашников, в случае, если деньги окажутся бесполезны, пообещал передать их на благотворительность.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 202, комментариев: 0


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