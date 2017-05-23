​«Чистый берег» в очередной раз соберет сургутян на субботник

В эту субботу, 27 мая, в Сургуте снова пройдет общегородская акция «Чистый берег», о чем сообщает управление по природопользованию и экологии администрации города. Напомним, в рамках этого субботника все убираются на берегах рек и на пойменной территории.

Как обычно, принять участие в уборке может любой — для этого следует оперативно направить заявку по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (3462)52-45-66, 52-45-54.