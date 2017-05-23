​В Сургуте иностранец ограбил нетрезвого мужчину

В Сургуте 31-летнего иностранца, занимающегося частным извозом, подозревают в ограблении. Как рассказали в пресс-службе городской полиции, мужчина подвозил 52-летнего горожанина, который был пьян и уснул в автомобиле.

Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, похитил банковскую карту. Иностранец запомнил пин-код от карты потерпевшего, когда тот обналичивал денежные средства в банкомате, и снял с нее 90 тысяч рублей.

В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.