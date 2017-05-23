​Писатель Николай Шамсутдинов встретится с сургутянами

50-летие старейшего сургутского литературного объединения «Северный огонек» город отметит с писателем Николаем Шамсутдиновым. Он встретится с горожанами 25 мая в 17:30 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

«С 1972 года Николай Меркамалович принимал активное участие в работе объединения, действующего в то время в формате клуба при редакции газеты «К победе коммунизма», — напоминают в библиотеке. — В 80-е Н.М. Шамсутдинов, будучи одной из самых заметных фигур в литературной жизни города, проводил заседания клуба, был участником окружных, областных, всесоюзных совещаний. По рекомендации Всесоюзного совещания молодых писателей, проходившем в 1979 году в Москве, в 1982 г. стал первым членом Союза писателей СССР не только в Сургуте, но и во всём Среднем Приобье».

Вход на встречу свободный.