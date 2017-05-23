​Дума Сургута отказалась приватизировать хлебозавод и рынок

На сегодняшних депутатских слушаниях сургутские парламентарии приняли решение отклонить предложение чиновников об изменении формы собственности крупных муниципальных предприятий — городского рынка и хлебозавода. По мнению депутатов, это может повлечь за собой последующую приватизацию и соответственно утрату городом контроля над организациями.

Напоминаем, что впервые о возможной приватизации предприятий речь зашла в марте этого года, однако в тот раз чиновники сами отозвали свою инициативу из думы, сославшись на недостаточную проработанность документа. Новый проект сотрудники администрации представили 18 мая на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, однако он сходу был раскритикован депутатами. Сегодня же дума окончательно отказалась от изменения формы собственности рынка и хлебозавода. Фактически осталась пустая формальность — проголосовать против проекта на восьмом заседании городского парламента, которое состоится 25 мая.